Espulsione Sottil, l’attaccante salta Fiorentina Cagliari (Di lunedì 18 ottobre 2021) Espulsione Sottil, il giovane attaccante in forza alla Fiorentina salterà la prossima partita contro il Cagliari per squalifica Piove sul bagnato in casa Fiorentina. I viola, sotto di 1-0 contro il Venezia, sono ora anche con un uomo in meno per l’Espulsione di Riccardo Sottil. Il giovane attaccante, già ammonito, è stato mandato negli spogliatoi per un fallo su Okereke. Proteste viola per un precedente intervento scomposto sullo stesso Sottil che, comunque, salterà la prossima gara con il Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021), il giovane attaccante in forza allasalterà la prossima partita contro ilper squalifica Piove sul bagnato in casa. I viola, sotto di 1-0 contro il Venezia, sono ora anche con un uomo in meno per l’di Riccardo. Il giovane attaccante, già ammonito, è stato mandato negli spogliatoi per un fallo su Okereke. Proteste viola per un precedente intervento scomposto sullo stessoche, comunque, salterà la prossima gara con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

