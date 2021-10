Esami di Stato 2022, il Ministero al lavoro. Maxi colloquio rimane una possibilità (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'emergenza Covid, rispetto agli ultimi due anni scolastici, è destinata ad essere sempre più sotto controllo. Nel 2022 potrebbe arrivare il momento di ripristinare la maturità come si svolgeva prima della pandemia con due scritti e un orale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'emergenza Covid, rispetto agli ultimi due anni scolastici, è destinata ad essere sempre più sotto controllo. Nelpotrebbe arrivare il momento di ripristinare la maturità come si svolgeva prima della pandemia con due scritti e un orale. L'articolo .

