Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme?

(Di lunedì 18 ottobre 2021)edsono statiper moltissimo tempo e la loro coppia è stata davvero amata dal pubblico. Oggi i due si sono lasciati ormai da diverso tempo ma in queste ore sono apparsi a pranzo. Che cosa vorrà dire?ha conosciutoRamazzorri nel 1995, durante un evento a Milano che vedeva protagonista proprio il cantante. Per loro fu un vero e proprio colpo di fulmine e, così, presto la coppia iniziò a fare sul serio, mettendo al mondo a solo un anno di distanza Aurora, primogenita per entrambi. Nel 1998 i due si sono sposati e per diversi anni hanno fatto sognare il pubblico grazie alla loro bellissima storia d’amore. Nel 2002, però, la favola è finita e così i due hanno deciso ...

Non appaiono mai sui social insieme, eppure Michelle Hunziker edhanno mantenuto buoni rapporti e hanno condiviso momenti di famiglia per la gioia della loro Aurora. E proprio durante un pranzo con la figlia nel Bresciano sono stati immortalati in ...Michelle Hunziker edriappaiono insieme , sorridenti e felici, dopo anni . Il perché della reunion tra 'ex' è semplice: la showgirl svizzera 44enne e il cantante 57enne, che si sono conosciuti nel 1995, ...Un pranzo tra Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti è sempre un evento. Per l’occasione la nota famiglia ha deciso di pranzare non in un locale mondano, super lussuoso o mol ...Pranzo a Paratico (Brescia) e poi foto di gruppo. Ma il gruppo in questione, oltre allo chef Paolo Benigni, comprende tre persone non a caso. Sono Aurora Ramazzotti, in compagnia di papà Eros e della ...