"Era come un figlio". Il dramma dell'ex Amici: sconvolto dalla notizia della sua improvvisa scomparsa

"Mi ha scritto una mia allieva di Bari, la città in cui viveva Antonio. Subito dopo mi hanno contattato diversi altri ballerini. Erano rimasti tutti colpiti perché i ragazzi erano davvero molto amati. E poi erano giovani, Antonio aveva solo 33 anni. Erano nel cuore della loro vita e del loro percorso artistico". Così ha saputo della morte di Antonio Caggianelli suo allievo e una delle tre vittime dell'incidente di Ryad costato la vita a tre ballerini italiani. Per lui Antonio Caggianelli era un secondo figlio: lo ha detto nel corso di un'intervista a Fanpage,it rilasciata questa mattina, dalla quale trapela tutto il suo dolore."Antonio si era diplomato con me dopo un percorso durato due anni. Mi seguiva da quando era piccolo, gli facevo lezione. Per me era come un secondo figlio, un ...

