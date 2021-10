Energia, Terna Energy Solutions acquista il 75% di LT (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Terna Energy Solutions, società del gruppo Terna, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 75% di LT. Nasce così il primo operatore nazionale nel settore dell’O&M di impianti fotovoltaici, con circa 1.000 MW in gestione. “L’accordo conferma il ruolo di Terna come regista e abilitatore della transizione energetica e il costante supporto alla crescita delle fonti rinnovabili”, si legge in una nota del Gruppo. LT è uno dei principali operatori italiani nel settore della manutenzione degli impianti fotovoltaici ed è attiva anche nella progettazione e nella realizzazione di interventi di revamping e repowering di impianti esistenti così come nella costruzione di nuovi impianti per conto terzi. L’operazione è stata conclusa sulla base di una valutazione di 24 milioni di euro in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società del gruppo, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 75% di LT. Nasce così il primo operatore nazionale nel settore dell’O&M di impianti fotovoltaici, con circa 1.000 MW in gestione. “L’accordo conferma il ruolo dicome regista e abilitatore della transizione energetica e il costante supporto alla crescita delle fonti rinnovabili”, si legge in una nota del Gruppo. LT è uno dei principali operatori italiani nel settore della manutenzione degli impianti fotovoltaici ed è attiva anche nella progettazione e nella realizzazione di interventi di revamping e repowering di impianti esistenti così come nella costruzione di nuovi impianti per conto terzi. L’operazione è stata conclusa sulla base di una valutazione di 24 milioni di euro in ...

