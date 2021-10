Elly Schlein: “Vince chi discute e chi coinvolge. In piazza e nelle Agorà” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Liste costruite dal basso. Diversità unite in un progetto condiviso. La vice di Bonaccini in Regione, volto della sinistra femminista ecologista, racconta la vittoria a Bologna: «Da Letta scelte coraggiose. Per esportare il modello serve chiarezza» Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 18 ottobre 2021) Liste costruite dal basso. Diversità unite in un progetto condiviso. La vice di Bonaccini in Regione, volto della sinistra femminista ecologista, racconta la vittoria a Bologna: «Da Letta scelte coraggiose. Per esportare il modello serve chiarezza»

Advertising

CaressaGiovanni : Elly Schlein: “Vince chi discute e chi coinvolge. In piazza e nelle Agorà” - Oscar36139420 : @ellyesse @DeLuiseAngelo Concordo e condivido ogni lemma usato da Elly Schlein per comporre questo suo tweet???????????????????????? - blogLinkes : Elly Schlein: “Vince chi discute e chi coinvolge. In piazza e nelle Agorà” - Giu38445847 : @mariannaaprile Perché Elly Schlein con l’eskimo di facciata appena spacchettato e mentre si schiatta di caldo noni… - michelesurgeon : @ellyesse Più Elly Schlein più vita, più bellezza, più giustizia, più tutto -