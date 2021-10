Elisa Isoardi nuda nella vasca da bagno | sogni d' oro | la foto che buca la censura | da bollino rosso | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Unapazzesca. Da sogno. La protagonista?, che forse non a caso, nel testo con cui correda il post, parla proprio di: "Sweet dreams are made of this / Who am I to disagree / I travel the world and the seven seas / Everybody's looking for something". Insomma, la conduttrice cita Sweet dreams (are made of this) il celeberrimo brano degli Eurythmics, un pilastrostoria della musica contemporanea. Dunque, passiamo al sogno, incarnato alla perfezione da. Già, perché la conduttrice si mostra così come la potete vedere qui sotto:da, a coprirla soltanto la schiuma. Il tutto in un contesto super-sexy, a lume di candela. La ...