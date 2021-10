Elezioni Torino | Stefano Lo Russo sarà sindaco

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Come a Roma, anche aper il candidatodel centrosinistraLola vittoria è praticamente certa. In base ai risultati ufficiali dal Viminale relativi al ballottaggio, quando sono state scrutinate 268 sezioni su 919, Loè al 60,15% dei voti contro il 39,85 % del candidato del centrodestra Paolo Damilano. Asi è recato a votare il 42,13% degli aventi diritto. Al primo turno l’affluenza finale era stata del 48,08%. “E’ stato un risultato oltre le aspettative, un esito importante che ci responsabilizza molto”, ha detto Loche parlando nel suo comitato elettorale ha aggiunto “erano tanti anni che il centro sinistra non era così unito e capace di fare squadra”. “Oggi è il momento della costruzione della città, l’obiettivo è ...

twitorino : ?? #elezioniamministrative2021 #Torino ???? Terminato lo scrutinio di tutte le 919 sezioni di voto. E' Stefano Lo Rus… - fattoquotidiano : ELEZIONI 2021 | I BALLOTTAGGI - A Varese vince il centrosinistra [Segui la diretta - - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Torino (9 sezioni scrutinate su 919) Lo Russo (CSX) 58,0% Damilano (CDX) 42,0% #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - bizcommunityit : Elezioni amministrative, exit poll e proiezioni: a Roma vince Gualtieri. Lorusso a Torino - Voceunaltrainfo : ?? #elezioni Risultati definitivi anche a #Torino Stefano Lo Russo (CSX) è eletto sindaco della città con il 59,2%.… -

