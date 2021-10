Elezioni Torino | Stefano Lo Russo sarà sindaco

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Come a Roma, anche aper il candidatodel centrosinistraLola vittoria è praticamente certa. In base ai risultati ufficiali dal Viminale relativi al ballottaggio, quando sono state scrutinate 268 sezioni su 919, Loè al 60,15% dei voti contro il 39,85 % del candidato del centrodestra Paolo Damilano. Asi è recato a votare il 42,13% degli aventi diritto. Al primo turno l’affluenza finale era stata del 48,08%. “E’ stato un risultato oltre le aspettative, un esito importante che ci responsabilizza molto”, ha detto Loche parlando nel suo comitato elettorale ha aggiunto “erano tanti anni che il centro sinistra non era così unito e capace di fare squadra”. “Oggi è il momento della costruzione della città, l’obiettivo è ...

...quasi mai prima d'ora la sinistra ha avuto contemporaneamente i sindaci di, Milano, Bologna, Roma e Napoli. Ciò è valido anche se prendiamo in considerazione il solo periodo con...Leggi Anche2021, i risultati dei ballottaggi in diretta. Vittoria netta del centrosinistra a Roma e. Trieste, vantaggio centrodestra E poi, immenso, c'è il problema del degrado ...Letta: "Vittoria trionfale". Gualtieri: "Inizia un lavoro per rilanciare Roma". Salvini: "Abbiamo più sindaci di 15 giorni fa". Festa a Torino per Lo Russo: "Dedico la vittoria a don Aldo, mio punto d ...