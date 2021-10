Elezioni Roma | Roberto Gualtieri parla dopo la chiusura delle urne per i ballottaggi | la diretta tv

(Di lunedì 18 ottobre 2021)chiuse per i, che le proiezioni danno in testa, tiene una conferenza stampa, segui latv. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... dove circa 5 milioni di cittadini sono stati chiamati a votare per i ballottaggi delleamministrative . Inizia, quindi, lo spoglio delle schede. Occhi puntati soprattutto sue Torino, ...... il primo cittadino uscente di centrodestra, Roberto Dipiazza, è dato al 48 - 52% mentre il candidato di centrosinistra Francesco Russo è al 48 - 52% Seggi deserti nella Capitale, sindaco di...ROMA (politica) - 'Impegno per affermare la città come una capitale europea' ilmamilio.it Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma. Il candidato del centrosinistra a Roma è in metto in vantaggio c ...Roberto Gualtieri (CSX) 57,2-59,2%. Enrico Michetti (CDX) 40,8-42,8%. Anche la prima proieizione del consorzio Rai/Opinio (copertura del 7%) vede il centrodestra molto staccato. Le prime proiezioni di ...