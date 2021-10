Elezioni Roma | Gualtieri traina 14 municipi | Michetti vince solo a Tor Bella Monaca

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Un ribaltone. L?ennesimo. Nel 2016 I Cinquestelle avevano fatto il pieno deindo in dodici Circoscrizioni su quattordici (al X non si votava), il primo turno era stato nettamente...

È vero, sul piano locale i grillini non hanno mai brillato particolarmente, ma in questehanno persoe Torino che, cinque anni fa, erano state attenzionate da tutto il mondo. Se sta ...Leggi anchesindaco, Gualtieri verso vittoria Ballottaggio Torino, il nuovo sindaco Lo Russo: "Da tanti anni il centrosinistra non era così unito" A Torino si è recato a votare il 42,13%...Letta: "Il Pd e il centrosinistra vincono ovunque. Potremmo chiedere le elezioni anticipate, ma a io dico che questo voto rafforza il governo Draghi ...Roma, 18 ott. (askanews) - Il centrosinistra stravince i ballottaggi delle elezioni comunali e, dopo le vittorie al primo turno a Bologna, Milano ...