Elezioni nel Municipio X, affluenza in calo al ballottaggio: al voto solo il 28,14% dei cittadini (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ostia – affluenza in calo nel Municipio X di Roma dove, in base all'ultimo rilevamento delle ore 23 di domenica 17 ottobre, al ballottaggio ha votato appena il 28,14% degli aventi diritto. Alla stessa ora di domenica 3 ottobre, infatti, si era recato alle urne il 34,56% dei cittadini (leggi qui) e, alla chiusura dei seggi l'indomani pomeriggio, l'affluenza definitiva era stata del 46,78%, superando quella del 2017 (leggi qui). Oltre al sindaco di Roma, gli abitanti del Decimo sono chiamati ad eleggere il prossimo presidente di Municipio, che sarà Monica Picca (candidata del centrodestra) o Mario Falconi, sostenuto dal centrosinistra (leggi qui). Così come al primo turno, i dati del Municipio X continuano ad essere in linea con quelli della Capitale.

