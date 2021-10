Elezioni, ecco nuova composizione Assemblea Capitolina con Gualtieri sindaco (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – Con la vittoria di Roberto Gualtieri viene definita anche la nuova composizione dell’Assemblea Capitolina, i cui nomi – eletti sulla base delle preferenze ottenute – dovranno essere convalidati dal Tribunale . A guidare la maggioranza c’è un plotone di 18 consiglieri del Pd (ma c’è da attendere il ricalcolo in sede ufficiale con il metodo D’Hondt, perché in attesa degli ultimi voti di lista potrebbe scattare il 19esimo seggio, a scapito di Europa Verde), insieme a 5 della Lista civica, 2 di Sinistra Civica Ecologista, 2 di Roma Futura, 1 di Demos e 1 di Europa Verde. Per il Partito democratico entrerebbero Sabrina Alfonsi, Maurizio Veloccia, Svetlana Celli, Andrea Alemanni, Yuri Trombetti, Giulia Tempesta, Erica Battaglia, Carla Fermariello, Claudia Pappatà, Giovanni Zannola, Nella Converti, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – Con la vittoria di Robertoviene definita anche ladell’, i cui nomi – eletti sulla base delle preferenze ottenute – dovranno essere convalidati dal Tribunale . A guidare la maggioranza c’è un plotone di 18 consiglieri del Pd (ma c’è da attendere il ricalcolo in sede ufficiale con il metodo D’Hondt, perché in attesa degli ultimi voti di lista potrebbe scattare il 19esimo seggio, a scapito di Europa Verde), insieme a 5 della Lista civica, 2 di Sinistra Civica Ecologista, 2 di Roma Futura, 1 di Demos e 1 di Europa Verde. Per il Partito democratico entrerebbero Sabrina Alfonsi, Maurizio Veloccia, Svetlana Celli, Andrea Alemanni, Yuri Trombetti, Giulia Tempesta, Erica Battaglia, Carla Fermariello, Claudia Pappatà, Giovanni Zannola, Nella Converti, ...

