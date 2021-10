Elezioni comunali 2021 | Roma e Torino al centrosinistra

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ilconquista al ballottaggiocon Roberto Gualtieri econ Stefano Lo Russo nelle, completando la cinquina di grandi città iniziata due settimane fa con Milano, Bologna e Napoli. Il centrodestra conserva Trieste. I risultati del 18 ottobre fanno calare il sipario sulle amministrative che consegnano in particolare la Capitale a Roberto Gualtieri. Gualtieri raccoglie l’eredita di Virginia Raggi e diventa il nuovo sindaco diaggiudicandosi il ballottaggio con il 60,15% e vincendo nettamente la sfida con Enrico Michetti, candidato di centrodestra che si ferma al 39,85%. “Grazie davvero, aini e allene per questo risultato significativo. Sono onorato per la fiducia. Ce la ...