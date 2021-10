Elezioni Benevento | Mastella riconfermato sindaco

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Clementeè statodi. In base ai dati definitivi del Viminale, relativi allo scrutinio di tutte le 72 sezioni,ha ottenuto il 52,68%, contro il candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano, al 47,32%. “Hanno fatto una squadra tutta contro di me e contro il popolo di, un’arca di Noè in cui si sono ritrovati destra ed estrema sinistra. Mi dispiace che Letta sia venuto qui a condire tutto questo, ma devo dire bene così, contento così. Io sono Mario, loro sono Silla” ha detto Clemente, al suo arrivo al comitato elettorale, commentando il risultato del ballottaggio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

you_trend : ?? Elezioni comunali a #Benevento (62 sezioni scrutinate su 72) Mastella (Centro) 52,2% Perifano (CSX) 47,8%… - repubblica : A Benevento, secondo i primi risultati (45 sezioni spogliate su 72, più della metà), il candidato sindaco del centr… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Benevento - risultati definitivi Mastella (Centro) 52,7% Perifano (CSX) 47,3% #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - danieledv79 : RT @SkyTG24: Elezioni Comunali Benevento, al ballottaggio per il sindaco vince Clemente Mastella: chi è - SkyTG24 : Elezioni Comunali Benevento, al ballottaggio per il sindaco vince Clemente Mastella: chi è -

