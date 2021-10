Elezioni amministrative, a Torino vince Lo Russo (59,2%), a Roma Gualtieri (60,3%), a Trieste Dipiazza (51,29%). Il nuovo sindaco della capitale: “Sarò il sindaco di tutti” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al centrosinistra 13 capoluoghi su 20, al centrodestra 4. Il M5s conserva Carbonia. Salerno e Benevento a liste civiche Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al centrosinistra 13 capoluoghi su 20, al centrodestra 4. Il M5s conserva Carbonia. Salerno e Benevento a liste civiche

