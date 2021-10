Elezioni amministrative, a Torino avanti Lo Russo (57%), a Roma Gualtieri (59%), a Trieste Dipiazza (51,2%). Il nuovo sindaco della capitale: “Tutto il mio impegno per onorare un risultato così significativo” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il neo-primo cittadino del capoluogo piemontese dedica la vittoria a don Aldo Rabbino, il cappellano salesiano che lo ha avviato al volontariato e alla politica. «Lunedì 25 ottobre annuncerò la giunta, mi prendo questo tempo per scegliere le persone migliori». Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il neo-primo cittadino del capoluogo piemontese dedica la vittoria a don Aldo Rabbino, il cappellano salesiano che lo ha avviato al volontariato e alla politica. «Lunedì 25 ottobre annuncerò la giunta, mi prendo questo tempo per scegliere le persone migliori».

