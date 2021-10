Elezioni Afragola 2021 | Pannone è il nuovo sindaco

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Urne chiuse adda qualche ora. Il candidatoAntonio, secondo i primissimi dati, sarebbe in vantaggio rispetto Gennaro Giustino. I due, si stanno contendendo la fascia tricolore per il comune di. I datisarebbe al 52% rispetto a Giustino. Al primo turnoha ottenuto il 43,36%, mentre Giustino ha raggiunto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Antonio Pannone sarebbe in vantaggio rispetto a Gennaro Giustino nel ballottaggio dellead. Il primo sarebbe al 53% rispetto al 47% dell'avversario. L'affluenza alle urne è stata bassa, infatti, ieri alle ore 12 si è registrato 7,88 % dei votanti. Raggiunto il 20,40% ...Gli altri centri coinvolti in questo secondo turno sono, Melito, Vico Equense e Volla in ... Il punto di partenza della sfida nella giornata finale delle, a Caserta, Benevento come ...Elezioni comunali 2021 ad Afragola: il ballottaggio tra Antonio Pannone e Gennaro Giustino | Diretta in tempo reale | Risultati | Exit Poll ...Antonio Pannone sarebbe in vantaggio rispetto a Gennaro Giustino nel ballottaggio delle Elezioni ad Afragola- L'affluenza alle urne ...