Elezioni 2021 | Letta | “Conferenza stampa di Salvini surreale | risultato clamoroso ovunque che non ammette discussioni”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ildei ballottaggi in Italia è “” e “importante”. Cos’ Enricocommentando l’esito del voto al Nazareno. “Abbiamo vinto sia quando la destra ha sbagliato che quando ha azzeccato i candidati”, ha specificato il segretario del Pd, citando i risultati nelle città. ” Ho sentito undiche raccontava una vittoria del centrodestra, pensavo fossero immagini di archivio. In verità ilelettorale non”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

repubblica : Elezioni Cosenza: il telecronista della partita spinge il candidato sindaco di centrodestra, Dazn si dissocia - twitorino : ?? #elezioniamministrative2021 #Torino ???? Terminato lo scrutinio di tutte le 919 sezioni di voto. E' Stefano Lo Rus… - SkyTG24 : Ballottaggio elezioni comunali Cosenza, vince il centrosinistra con Franz Caruso - fattoquotidiano : Elezioni 2021, Letta: “Conferenza stampa di Salvini surreale, risultato clamoroso ovunque che non ammette discussio… - annalisacangemi : RT @fcancellato: Con il voto della Ztl delle grandi città non si governa l'Italia. E con 6 astenuti ogni 10 elettori, soprattutto nelle per… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni 2021

Il Fatto Quotidiano

Il centrodestra chiude questecon 4 capoluoghi, confermandosi a Pordenone, Novara e Grosseto. Sono liste civiche quelle che hanno vinto a Salerno (d'area di centrosinistra) e a Benevento, ...(Aggiornamento di MB) Municipi Roma, risultati ballottaggi/ Presidenti eletti: nomi Consiglio LIVEcomunali: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Diretta generale ...Il centrodestra "esce sconfitto" dai ballottaggi delle elezioni amministrative. E' quanto afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo: "Non riusciamo a strappare al centrosinis ...In Ungheria le forze dell'opposizione hanno scelto Márki-Zay candidato per sfidare Orban alle elezioni parlamentari del prossimo anno ...