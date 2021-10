Elezioni 2021, l’esultanza per l’elezione di Gualtieri al comitato. Il neo sindaco di Roma: “La città ha bisogno di politica partecipata” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Da domani ci metteremo a lavorare, oggi siamo tutti emozionati e felici di festeggiare. Vi aspetto alle 18 a piazza Santi Apostoli”. A dirlo, dal palco del proprio comitato elettorale, è stato Roberto Gualtieri, che ha vinto il ballottaggio per sindaco di Roma, superando di quasi 20 punti lo sfidante di centrodestra, Enrico Michetti. Appena si è mostrato in pubblico, è partito il coro dei suoi sostenitori: “Roberto, sindaco di Roma”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Da domani ci metteremo a lavorare, oggi siamo tutti emozionati e felici di festeggiare. Vi aspetto alle 18 a piazza Santi Apostoli”. A dirlo, dal palco del proprioelettorale, è stato Roberto, che ha vinto il ballottaggio perdi, superando di quasi 20 punti lo sfidante di centrodestra, Enrico Michetti. Appena si è mostrato in pubblico, è partito il coro dei suoi sostenitori: “Roberto,di”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

