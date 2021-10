Elezioni 2021, la conferenza stampa di Enrico Letta dopo i risultati del ballottaggi: segui la diretta tv (Di lunedì 18 ottobre 2021) In diretta la conferenza stampa del segretario del Partito democratico, Enrico Letta dopo i primi risultati dei ballottaggi 2021. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Inladel segretario del Partito democratico,i primidei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

repubblica : Elezioni Cosenza: il telecronista della partita spinge il candidato sindaco di centrodestra, Dazn si dissocia - repubblica : Il neosindaco di Roma è Gualtieri (60,3%), il candidato del centrosinistra. (Sono state spogliate 1505 sezioni su 2… - Linkiesta : Michetti è l’eroe di un’epoca che mira a Shakespeare e si ritrova sempre con i Vanzina Non importa se non diventer… - GHERARDIMAURO1 : RT @LaStampa: Elezioni 2021, Salvini rifiuta la sconfitta: “Il centrodestra passa da 8 a 10 sindaci. Bisogna ragionare sul non voto” https:… - fattoquotidiano : Elezioni 2021, la conferenza stampa di Enrico Letta dopo i risultati del ballottaggi: segui la diretta tv -