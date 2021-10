Elezioni 2021 | a Torino vince Lo Russo | la festa al comitato tra applausi e foto Fassino | “Politica deve fare i conti con astensionismo”

Advertising

repubblica : Elezioni Cosenza: il telecronista della partita spinge il candidato sindaco di centrodestra, Dazn si dissocia - twitorino : ?? #elezioniamministrative2021 #Torino ???? Terminato lo scrutinio di tutte le 919 sezioni di voto. E' Stefano Lo Rus… - fattoquotidiano : ELEZIONI 2021 | I BALLOTTAGGI - A Varese vince il centrosinistra [Segui la diretta - - fvtsQK7bvTo6Viv : ' allarmi...siam divenuti democratici' elezioni comunali 16/17 Ottobre 2021. - elena1962mar1 : RT @ItalicaTestudo: Lunedì 18 ottobre 2021, ore 15 Il 'pericolo #fascismo' è ufficialmente terminato Arrivederci alle prossime elezioni?? #… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni 2021

Roma, 18 ottobre'Sono tornato alla guida del Pd perchè era in crisi e perchè sembrava che la vittoria della destra fosse vicina. Sono tornato anche per risollevare il Pd e per bloccare questa tendenza che era ...'Avremmo preferito vincere a Roma', ma 'i cittadini hanno sempre ragione'. Matteo Salvini affronta l'esito del voto dei ballottaggi delle amministrative che ha visto i candidati del centrosinistra ...I candidati del centro sinistra nei due comuni umbri che sono andati al voto di ballottaggio, hanno vinto le elezioni e guideranno le amministrazioni di Città di Castello e Spoleto ...StampaElezioni amministrative 2021 ecco i nuovi sindaci di Eboli e Battipaglia. Riconfermata la Sindaca Cecilia Francese per il comune di Battipaglia con il 67,40% dei voti. 6.289 gli elettori che han ...