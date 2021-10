Elden Ring è stato rinviato Annunciate le date dei test | ecco tutti i dettagli

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Brutte notizie per i fan:di qualche settimana, ma Bandai Namco ha pubblicato ora leper i primiche saranno disponibili dal mese prossimo. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa per intero., il fantasy Action-RPG sviluppato da FromSoftware Inc. e prodotto da Bandai Namco Entertainment Inc. sarà giocabile tramite un Closed Networkpianificato dal 12 novembre. I fan selezionati potranno sperimentare le prime ore dell'attesissimo titolo, provare con mano una piccola porzione di quello che il gioco avrà da offrire e aiutare il team di sviluppo nelare i server online del gioco prima della sua uscita. Leggi altro...

Quando questa estate abbiamo rivisto per la prima volta in azione, il nostro entusiasmo, come quello degli appassionati, è salito alle stelle. In pochi si aspettavano anche una data di uscita, eppure From Software riuscì a stupirci anche da quel lato. ...Nel corso del weekend, uno sviluppatore di FromSoftware ha condiviso un breve video gameplay trafugato di, l'attesissimo soulslike in uscita il 21 gennaio 2022. Il video di ventisette secondi mostra il personaggio mentre si muove per l'ambientazione di gioco, saltando da una roccia all'altra, ...L'uscita di Elden Ring è stata rinviata! Con questo annuncio, però, è arrivata anche una comunicazione sull'apertura dei Network Test.ELDEN RING, il fantasy Action-RPG sviluppato da FromSoftware e prodotto da BANDAI NAMCO Entertainment sarà giocabile tramite un Closed Network Test ...