Edilizia | ANCL | si rischia blocco cantieri

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – “C’è il serio rischio di undelle attività del settore dell’a causa dell’imminente adozione, da parte di Commissione nazionale per le casse edili (CNCE), del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili”. Lo denuncia il presidente dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro (), Dario Montanaro. “L’– prosegue – ha segnalato all’CNCE, incaricata dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, di creare un software ad hoc per tale sistema, la presenza di gravi e non trascurabili criticità operative che arrecheranno disagi a imprese e professionisti e si e’ resa disponibile a proporre soluzioni operative, finalizzate alla corretta gestione dei lavoratori, deie della aziende. Ma la ...