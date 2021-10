EchoPark 500 | Larson prenota il campionato

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La Autotrader500 del Texas Motor Speedway ci consegna il primo candidato al titolo 2021 della NASCAR Cup. Kyle, vincendo la tappa di Fort Worth, stacca un biglietto d’ingresso per la fase finale dei Playoff, la Championship 4. Ci riesce conducendo la gara per 218 giri, e sopravvivendo alle sette caution che affliggono la stage finale. Le bandiere gialle complessive sono dieci, alcune delle quali coinvolgono candidati al titolo come Denny Hamlin e Martin Truex Jr. William Byron, già eliminato dalla contesa dopo il ROVAL, chiude al secondo posto, precedendo il giovane alfiere del Joe Gibbs Racing Christopher Bell. Brad Keselowski, Kevin Harvick, Ryan Blaney, Chase Elliott, Kyle Busch, Tyler Reddick e Daniel Suarez chiudono la top ten. I cambi di leader sono solo 8, ma la gara non è noiosa, anzi. Thanks for joining us today, ...

