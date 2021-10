“Ecco chi è” Ad Amici 21 ha già sorpreso tutti Ma Ale è un volto familiare al pubblico tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ad ‘21’ è stata fatta entrare una nuova cantante, Ale. Infatti, la scuola di Maria De Filippi ha accolto una nuova concorrente, che non è affatto unsconosciuto. Lei è già stata protagonista in un altro ambito e in molti si saranno ricordati dell’artista. Nel talent show di Canale 5 è riuscita a sconfiggere Elisabetta Ivankovich. La sua performance canora con chitarra in mano è stata più che convincente ed adesso è pronta ad immergersi completamente in questa sua nuova avventura. A proposito di ‘21’, c’è stato un litigio tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Raimondo Todaro non c’è andato leggero definendo la cosa “un’infamata”. Alessandra Celentano risponde però a tono: “Se il corpo non è idoneo e adatto, il lavoro non viene bene”. Raimondo Todaro ci ha quindi tenuto a difendere Serena, dicendo che la sua ...