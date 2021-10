Earthshot Prize per l’ambiente | il principe William premia anche Milano | “Unica grande città ad agire contro lo spreco alimentare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “è la prima gradead avere una politica efficacelo“. Ad affermarlo è la commissione internazionale degli, il premio – inaugurato da quest’anno dale dalla sua organizzazione di beneficienza, la Royal Foundation britannica – per le migliori iniziative di tutela del. Ai vincitori delle cinque categorie (Proteggi e ripristina la natura, Pulisci l’aria, Rianima gli oceani, Costruisci un mondo senza sprechi e Ripristina il nostro clima), è stato assegnato 1 milione di sterline, pari a 1,17 milioni di euro, da reinvestire per potenziare il proprio progetto. Il capoluogo lombardo è stato scelto, tra 750 candidati in tutto il mondo, per i suoi ...