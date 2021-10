“É sempre mezzogiorno”: torta Sacripantina di Ivano Ricchebono (Di lunedì 18 ottobre 2021) La settimana inizia sotto i ‘peggiori’ auspici, con l’arrogante del gruppo, Ivano Ricchebono. Lo chef ligure, dopo aver ‘imposto’ un suo piatto alla conduttrice (il coniglio), vuole farsi perdonare preparando una torta tipica di Genova, ma a modo suo. Ecco la torta Sacripantina. Ingredienti 2 pan di Spagna rotondi Bagna: 100 ml rum, 200 ml acqua, 1 cucchiaio di zucchero Crema al cioccolato: 1 l latte, 4 tuorli, 2 uova, 200 g zucchero, 100 g farina, 50 g cacao amaro Crema al Marsala: mezzo l marsala secco, 5 tuorli, 100 g zucchero, 40 g farina 500 ml panna montata, 200 g cioccolato fondente a scaglie, zucchero a velo Procedimento Per la bagna, in un pentolino portiamo a bollore l’acqua con lo zucchero ed il rum. Facciamo bollire qualche minuto, spegniamo e lasciamo raffreddare. Per la crema al ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 18 ottobre 2021) La settimana inizia sotto i ‘peggiori’ auspici, con l’arrogante del gruppo,. Lo chef ligure, dopo aver ‘imposto’ un suo piatto alla conduttrice (il coniglio), vuole farsi perdonare preparando unatipica di Genova, ma a modo suo. Ecco la. Ingredienti 2 pan di Spagna rotondi Bagna: 100 ml rum, 200 ml acqua, 1 cucchiaio di zucchero Crema al cioccolato: 1 l latte, 4 tuorli, 2 uova, 200 g zucchero, 100 g farina, 50 g cacao amaro Crema al Marsala: mezzo l marsala secco, 5 tuorli, 100 g zucchero, 40 g farina 500 ml panna montata, 200 g cioccolato fondente a scaglie, zucchero a velo Procedimento Per la bagna, in un pentolino portiamo a bollore l’acqua con lo zucchero ed il rum. Facciamo bollire qualche minuto, spegniamo e lasciamo raffreddare. Per la crema al ...

