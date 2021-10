«È pazzesco che all’estero siano meglio informati di noi su quello che accade in Italia» | ma il senatore Malan condivide la foto fake di Trieste

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il piemontese Luciodi Fratelli d’, pubblica un tweet dove esprime il suo stupore per unacondivisa dal collega britannico Nick Griffin, un’immagine che raffigurerebbe le proteste No Green Pass di. «Èchedi noi suchein» commenta ilno, senza rendersi conto che la città raffigurata non sia il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, ma la città svizzera di Zurigo. Giusto poco prima della pubblicazione del tweet, avvenuta il 18 ottobre alle ore 14:52, avevamo riportato in un articolo di Open Fact-checking la falsa ...