È morto per complicazioni legate al Covid l’ex Segretario di Stato Usa Colin Powell. Arrivò alla Casa Bianca dalla Difesa con George W. Bush. Aveva 84 anni (Di lunedì 18 ottobre 2021) È morto all’età di 84 anni, per complicazioni da Covid-19, l’ex Segretario di Stato Usa Colin Powell. Powell fu il 65º Segretario di Stato degli Stati Uniti sotto il Presidente George W. Bush. Il suo ingresso alla Casa Bianca avvenne nel 1972 come assistente del sottoSegretario Frank Carlucci. In quel periodo prestò anche servizio come aiutante di campo del Segretario della Difesa sotto la presidenza di Jimmy Carter e di Ronald Reagan. Nel 1987 venne nominato alla guida degli Stati maggiori militari. Per due anni, dal ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Èall’età di 84, perda-19,diUsafu il 65ºdidegli Stati Uniti sotto il PresidenteW.. Il suo ingressoavvenne nel 1972 come assistente del sottoFrank Carlucci. In quel periodo prestò anche servizio come aiutante di campo deldellasotto la presidenza di Jimmy Carter e di Ronald Reagan. Nel 1987 venne nominatoguida degli Stati maggiori militari. Per due, dal ...

