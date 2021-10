E’ morto per complicazioni legate al Covid Colin Powell | ex segretario di Stato Usa

Advertising

TgLa7 : #Usa: morto Colin #powell per complicazioni Covid - Giorgiolaporta : Morto di #Covid Colin Powell, nonostante la doppia vaccinazione. Pertanto quando vi dicono che siete ‘immunizzati’… - fanpage : È morto Angelo Licheri - StefiVer : @auguccionia4 @RosaniFlavia @giordanomasini E però è servita la Delta che viene dall'India e che ha messo in forse… - mazzolenigiova1 : RT @OrtigiaP: È MORTO COLIN POWELL PER COMPLICANZE DI COVID Powell era stato vaccinato con ciclo completo. Covid, muore Bernardo Cozzolino… -

Ultime Notizie dalla rete : morto per

ROMA. Èall'età di 95 anni il maestro Franco Cerri, uno dei jazzisti più significativi nel panorama ...come il famoso "uomo in ammollo" di una vecchia pubblicità televisiva di un detersivo...Il grande chitarrista jazz Franco Cerri . Èall'età di 95 Franco Cerri, chitarrista jazz tra i più affermati diventato famoso al grande pubblicola pubblicità di un detersivo in cui faceva "l'uomo in ammollo". Nato il 29 gennaio del ...Un anno dopo, Powell ha ammesso di fronte al Congresso che gli erano state fornite delle prove «sbagliate» e che quel discorso era una «macchia» nella sua carriera «Il generale Powell, ex segretario d ...E' davvero un brutto momento per Francesco Facchinetti. Dopo le botte prese a Roma da Conor McGregor, che l'ha aggredito in un hotel, adesso deve affrontare la perdita del suo cane Ardi. E' lo stesso ...