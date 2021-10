E' morto Franco Cerri | il chitarrista jazz più famoso d' Italia

Advertising

repubblica : È morto Franco Cerri, grande chitarrista del jazz italiano e volto della pubblicità - Corriere : È morto il jazzista Franco Cerri: era stato anche l’Uomo in ammollo - ilpost : È morto a 95 anni il chitarrista Franco Cerri, tra i più grandi jazzisti italiani - enzo_sicilia : RT @mariobianchi18: E' morto #FrancoCerri. Il più autorevole e famoso chitarrista jazz italiano. Iniziò nel '45 con l'orchestra di Gorni Kr… - CafarellAntonio : RT @mariobianchi18: E' morto #FrancoCerri. Il più autorevole e famoso chitarrista jazz italiano. Iniziò nel '45 con l'orchestra di Gorni Kr… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Franco

Aveva 95 anni. E'all'età di 95Cerri, chitarrista jazz tra i più affermati, diventato famoso al grande pubblico per la pubblicità di un detersivo in cui faceva "l'uomo in ammollo". Nato il 29 gennaio del ...E'all'età di 95Cerri, chitarrista jazz tra i più affermati diventato famoso al grande pubblico per la pubblicità di un detersivo in cui faceva 'l'uomo in ammollo'. Nato il 29 gennaio del ...E' morto il grande chitarrista jazz Franco Cerri, molti lo ricordano per lo spot dell'Uomo in Ammollo. Ecco come nasce la fortuna pubblicità ...È morto all’età di 94 anni il maestro Franco Cerri, uno dei jazzisti più significativi nel panorama italiano, che ha calcato le scene insieme ai più grandi, ma era noto a molti anche come il famoso ...