È morto Colin Powell, fu il primo segretario di stato afroamericano. «Complicazioni da Covid» (Di lunedì 18 ottobre 2021) È morto Colin Powell, il primo segretario di stato afroamericano la cui leadership in diverse amministrazioni repubblicane ha contribuito a plasmare la politica estera americana negli ultimi anni del 20esimo secolo e nei primi anni del 21esimo. Colin Powell è morto per Complicazioni legate al Covid È morto all’età di 84 anni per Complicazioni legate al Covid. Lo ha annunciato oggi la sua famiglia su Facebook. «Il generale Powell, ex segretario di stato e capo degli Stati Maggiori Riuniti è morto questa mattina a causa di Complicazioni legate al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) È, ildila cui leadership in diverse amministrazioni repubblicane ha contribuito a plasmare la politica estera americana negli ultimi anni del 20esimo secolo e nei primi anni del 21esimo.perlegate alall’età di 84 anni perlegate al. Lo ha annunciato oggi la sua famiglia su Facebook. «Il generale, exdie capo degli Stati Maggiori Riuniti èquesta mattina a causa dilegate al ...

