È morto Angelo Licheri Il volontario che quarant’anni fa si calò a testa in giù nel pozzo di Vermicino tentando si salvare Alfredino Aveva 77 anni

(Di lunedì 18 ottobre 2021) È, l’uomo che con grande coraggio sineldiper tentare diil piccoloRampi., 77, secondo quanto ha riferito l’agenzia Ansa, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma. L’uomo era une si recò adopo aver appreso che il piccolo Alfredo era finito in fondo alartesiano che si trovava vicino casa.si fece calare ain giù la notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno 1981, oltre 48 ore dopo la caduta del bambino. Parlò e toccò Aldredino, restando nel45 minuti senza però riuscire ad afferrare il ...

