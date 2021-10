Advertising

Agenzia_Ansa : Un giocatore di basket di 32 anni in forza alla Fortitudo Messina, é morto nell'ospedale di Reggio Calabria dove er… - Agenzia_Ansa : L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84 anni, è morto per le conseguenze del Covid. Lo annuncia la famiglia… - ilpost : È morto a 95 anni il chitarrista Franco Cerri, tra i più grandi jazzisti italiani - mummy53690440 : RT @doluccia16: Chi ha il coraggio di dire che è una bufala, o ancora peggio, una fatalità e che doveva morire? Maxime Beltra, 22 anni. I g… - francelupi : RT @ilpost: È morto a 95 anni il chitarrista Franco Cerri, tra i più grandi jazzisti italiani -

Ultime Notizie dalla rete : morto anni

L'ex segretario di Stato americano Colin Powell èoggi, all'età di 84. Stando a quanto comunicato dalla famiglia sulla sua pagina Facebook, la causa della morte sarebbe da attribuire a "complicazioni legate al Covid - 19". Non è noto al ...L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84, èper le conseguenze del Covid. Lo annuncia la famiglia. Ex generale, Colin Powell è stato il primo Segretario di Stato di origini africano - americane. Ha servito dal 2001 al 2005 sotto ...(ANSA) - ROMA, 18 OTT - L'ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84 anni, è morto per le conseguenze del Covid. Lo annuncia la famiglia. (ANSA).«Il giorno in cui David Bowie è morto, c’era un doppio arcobaleno a New York», ha concluso la Sarandon. Un dettaglio - questo sì - che lei porta impresso nella memoria anche a cinque anni e mezzo di ...