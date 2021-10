Duke Ellington e la rivoluzione della discografia afroamericana

Advertising

MilenaLazzaroni : RT @Internazionale: Duke Ellington e la prima grande rivoluzione della discografia afroamericana. L'articolo di Daniele Cassandro. https://… - Internazionale : Duke Ellington e la prima grande rivoluzione della discografia afroamericana. L'articolo di Daniele Cassandro. - d_cassandro : Dischi da salvare di questa settimana è dedicato alla prima grande rivoluzione autoriale e tecnologica della musica… - zazoomblog : Duke Ellington e la prima grande rivoluzione della discografia afroamericana - #Ellington #prima #grande… - g_valenza : Duke Ellington e la prima grande rivoluzione della discografia afroamericana -

Ultime Notizie dalla rete : Duke Ellington

Internazionale

... non sapendo bene come definire la nuova musica di, sull'etichetta scrisse ingannevolmente "fox - trot", associando al famoso nome diil nome di un ballo altrettanto famoso. ...Ha affiancato ilTrio nella realizzazione del progetto "Claudio Merulo in Jazz", originale rielaborazione in chiave moderna delle pagine organistiche del celebre compositore. Si è ...Nel 1935 Duke Ellington ha sfidato tutte le convenzioni stilistiche, razziali e di mercato del suo tempo. Leggi ...Protagonista l’organista Stefania Mettadelli che proporrà pagine del repertorio organistico italiano valorizzando le sonorità dell’organo costruito nella seconda metà del Settecento dal marchigiano Gi ...