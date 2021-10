Due anni con la mamma morta in casa, scoperta dei carabinieri. Cosa hanno trovato nell’armadio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Da Buccinasco, provincia di Milano, arriva una storia agghiacciante. Un uomo di una cinquantina di anni, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. L’uomo ha murato il corpo senza vita della mamma in un armadio della camera da letto. A segnalare agli uomini dell’Arma la presenza del cadavere nell’armadio è stata, sabato 16 ottobre, la compagna del cinquantenne. Prima sarebbe stato proprio l’uomo a raccontare tutto alla donna. In sostanza l’uomo ha nascosto il corpo della mamma per poter continuare ad incassare la pensione di 1700 euro al mese. Lo ha fatto per due anni. L’uomo denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ha raccontato alla compagna che dopo la morte della ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Da Buccinasco, provincia di Milano, arriva una storia agghiacciante. Un uomo di una cinquantina di, incensurato, è stato denunciato daiper occultamento di cadavere e truffa aggravata ai ddello Stato. L’uomo ha murato il corpo senza vita dellain un armadio della camera da letto. A segnalare agli uomini dell’Arma la presenza del cadavereè stata, sabato 16 ottobre, la compagna del cinquantenne. Prima sarebbe stato proprio l’uomo a raccontare tutto alla donna. In sostanza l’uomo ha nascosto il corpo dellaper poter continuare ad incassare la pensione di 1700 euro al mese. Lo ha fatto per due. L’uomo denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ha raccontato alla compagna che dopo la morte della ...

