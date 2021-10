Dovete vaccinarvi anche se trovano la cura, dice Burioni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Green Pass obbligatorio per lavoratori e studenti universitari continua a sollevare proteste e non solo tra i portuali. Nel frattempo il virologo Roberto Burioni non molla la presa e ribadisce quanto è importante vaccinarsi. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 1597 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Green Pass obbligatorio per lavoratori e studenti universitari continua a sollevare proteste e non solo tra i portuali. Nel frattempo il virologo Robertonon molla la presa e ribadisce quanto è importante vaccinarsi. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 1597 L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

GianlucaFiori70 : RT @Ales_1981: Me lo ricordo quando volevate prende tutti la residenza nel Lazio perché eravamo la regione più avanti con la vaccinazione,… - ghezzy8 : RT @Ales_1981: Me lo ricordo quando volevate prende tutti la residenza nel Lazio perché eravamo la regione più avanti con la vaccinazione,… - ary_es47 : Continuo a ripetere che dovete vaccinarvi, perché no, non vi controlleranno con i microchip, non vi volerà via un b… - Ales_1981 : Me lo ricordo quando volevate prende tutti la residenza nel Lazio perché eravamo la regione più avanti con la vacci… - giangoSGV : RT @Skriniar__37: Godo. Dovete levarvi dal cazzo e vaccinarvi imbecilli. #dittatura un par de palle -

Ultime Notizie dalla rete : Dovete vaccinarvi Covid. Lopalco shock: 'Non vaccinarsi è come una roulette russa. Virus resterà per sempre' 'Avete - conclude - dunque dubbi e cercate un motivo per vaccinarvi? Non dovete farlo per solidarietà, per senso civico, per amore di comunità. Non dovete farlo nemmeno per ottenere il green - pass. ...

L'assessore regionale alla Salute Lopalco: "Non vaccinarsi equivale a giocare alla roulette russa" Il noto epidemiologo afferma che il virus ... Di Francesco Santoro: "Non dovete vaccinarvi per solidarietà, senso civico o per amore di comunità. Non dovete farlo nemmeno per ottenere il green pass. Fatelo perché sono sicuro che a nessuno di voi verrebbe mai in mente di ...

'Se non vi vaccinate, vi renderemo vita difficile'/ Ministro Malesia 'Dovrete pagare' Il Sussidiario.net Tag: Lopalco L’assessore regionale alla Salute Lopalco: «Non vaccinarsi equivale a giocare alla roulette russa» Il noto epidemiologo afferma che il virus è diventato endemico e invita i non immunizzati a protegger ...

Tag: vaccino L’assessore alla Salute Lopalco: «Non vaccinarsi equivale a giocare alla roulette russa» Il noto epidemiologo afferma che il virus è diventato endemico e invita i non immunizzati a proteggersi Di Fran ...

'Avete - conclude - dunque dubbi e cercate un motivo per? Nonfarlo per solidarietà, per senso civico, per amore di comunità. Nonfarlo nemmeno per ottenere il green - pass. ...Di Francesco Santoro: "Nonper solidarietà, senso civico o per amore di comunità. Nonfarlo nemmeno per ottenere il green pass. Fatelo perché sono sicuro che a nessuno di voi verrebbe mai in mente di ...L’assessore regionale alla Salute Lopalco: «Non vaccinarsi equivale a giocare alla roulette russa» Il noto epidemiologo afferma che il virus è diventato endemico e invita i non immunizzati a protegger ...L’assessore alla Salute Lopalco: «Non vaccinarsi equivale a giocare alla roulette russa» Il noto epidemiologo afferma che il virus è diventato endemico e invita i non immunizzati a proteggersi Di Fran ...