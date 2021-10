Dott Mariano Amici | perché la mortalità dei giovani è aumentata del 47% | rispetto allo stesso periodo di un anno fa?

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Mentre nel Paese ‘impazza’ la questione green pass, ilcontinua a ‘studiare’ con certosina pazienza l’impatto del coronavirus sulla nostra società, attraverso una minuziosa ricerca scientifica, suffragata per altro da evidenti statistiche, così da rinforzare le sue ormai note convinzioni circa il grande margine di approssimazione con il quale le autorità sanitarie si sono approcciatealla diffusione dei contagi. Dunque, dopo aver dimostrato la poca affidabilità dei tamponi, ed aver combattuto contro un ‘farmaco’ passato per vaccino (del quale continua a rivendicarne l’inesistente letteratura in fatto di sicurezza a lungo termine),ha più volte affermato invece come, per sua diretta esperienza, il Covid-19 sia un virus curabile. Dunque, per nulla impensierito da numeri ...