Doppietta grillina alle comunali pugliesi | tiene il patto Emiliano-Conte

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il M5S chiude con le pive nel sacco le amministrative quasi in tutta Italia, tranne in Puglia: qui otla riconferma di due sindaci uscenti, Raimondo Innamorato a Noicattaro e Vito Parisi a Ginosa, grazie all’asse tra il governatore Michelee l’ex premier Giuseppe. Nella scorsa tornata il movimento di Beppe Grillo e Casaleggio trionfò a Roma e Torino, adesso si deve consolare con la propria bandierina che sventola su due municipi lillipuziani rispetto alla Capitale e alla metropoli sabauda: il comune in provincia di Bari ha 26mila abitanti ed è celebre per la produzione dell’uva, quello nel Tarantino ne conta 22mila (lì, nella gravina, sono state girate alcune parti del film di Pier Paolo Pasolini “Il Vangelo secondo Matteo”). La cifra della tornata elettorale pugliese è tutta nell’esultanza di Michele ...