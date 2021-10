Dopo Vite al Limite, la vita di Marissa ha preso proprio un’altra piega: difficile crederci (Di lunedì 18 ottobre 2021) La vita di Marissa Dopo Vite al Limite è estremamente cambiata: non soltanto è dimagrita notevolmente, ma….difficile crederci! Marissa ha preso parte alla sesta stagione di Vite al Limite insieme a sua madre Jennifer. Il suo peso, nonostante la sua giovanissima età, era davvero eccessivo. Ed è per questo che ha chiesto aiuto al dottor L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladialè estremamente cambiata: non soltanto è dimagrita notevolmente, ma….haparte alla sesta stagione dialinsieme a sua madre Jennifer. Il suo peso, nonostante la sua giovanissima età, era davvero eccessivo. Ed è per questo che ha chiesto aiuto al dottor L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

