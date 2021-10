Dopo la mazzata elettorale, Salvini e Meloni portino Draghi al Quirinale (Di lunedì 18 ottobre 2021) La mazzata elettorale incassata da Salvini e Meloni non ha sostanzialmente precedenti nella storia delle elezioni comunali dal ’48 a oggi, poiché quasi mai prima d’ora la sinistra ha avuto contemporaneamente i sindaci di Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli. Ciò è valido anche se prendiamo in considerazione il solo periodo con elezioni diretta (iniziato nel 1993) del primo cittadino, poiché fino al 2011 Milano ha sempre un sindaco di destra (prima Albertini e poi Moratti) e quando Palazzo Marino passa a Pisapia (cioè nel 2011) in Campidoglio c’è Gianni Alemanno per ancora due anni. Solo tra il 2013 e il 2016 la situazione è analoga a quella attuale, perché poi le vittorie di Raggi e Appendino cancellano il 5-0 momentaneamente venutosi a creare. E comunque mai prima di questo lunedì 18 ottobre 2021 quel 5-0 ha preso ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laincassata danon ha sostanzialmente precedenti nella storia delle elezioni comunali dal ’48 a oggi, poiché quasi mai prima d’ora la sinistra ha avuto contemporaneamente i sindaci di Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli. Ciò è valido anche se prendiamo in considerazione il solo periodo con elezioni diretta (iniziato nel 1993) del primo cittadino, poiché fino al 2011 Milano ha sempre un sindaco di destra (prima Albertini e poi Moratti) e quando Palazzo Marino passa a Pisapia (cioè nel 2011) in Campidoglio c’è Gianni Alemanno per ancora due anni. Solo tra il 2013 e il 2016 la situazione è analoga a quella attuale, perché poi le vittorie di Raggi e Appendino cancellano il 5-0 momentaneamente venutosi a creare. E comunque mai prima di questo lunedì 18 ottobre 2021 quel 5-0 ha preso ...

