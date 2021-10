Dopo il tracollo alle Comunali l'accordo con il Pd agita il M5s. E nelle chat monta il malcontento

Leggi su open.online

(Di martedì 19 ottobre 2021) Se Virginia Raggi fosse arrivata al ballottaggio e avesse vinto la sfida per il Campidoglio, sarebbe stata messa in discussione la linea di Giuseppe Conte, primo fautore insieme a Enrico Letta di un’anza strutturale tra M5s e Pd. Ma con i “se” non si cambia il corso della politica: ci sono le dichiarazioni, le veline, gli incontri riservati e, soprattutto, i voti. Oggi, 18 ottobre, i risultati elettorali dicono che i grillini, in quell’abbraccio con i Dem, stanno soffocando le proprie pulsioni populiste. Niente consensi, percentuali che si aggirano intorno alla soglia di sbarramento e la perdita delle due città – Roma e Torino – che avevano fatto conoscere in tutto il mondo la parabola politica disegnata da Beppe Grillo. Città vinte andando contro – e non con – quella che chiamavano «casta». Se Raggi fosse stata riconfermata al Campidoglio, forse i giornali ...