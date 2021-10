Domenico Arcuri indagato per peculato e abuso d’ufficio, l’ex Commissario coinvolto nell’ambito dell’inchiesta sulle mascherine cinesi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Su disposizione della Procura di Roma, stamane la Guardia di Finanza ha bussato sia alla struttura commissariale nazionale, che alle strutture regionali, esibendo un decreto di sequestro delle ‘mascherine cinesi’, finite al centro della maxi inchiesta relativa allo stock per il quale sono stati indagati Edisson Jorge San Andres Solis, il giornalista Rai (in aspettativa) Mario Benotti, ed Andrea Vincenzo Tommasi. Ma a ‘pepare’ le dinamiche di quest’indagine, il coinvolgimento anche di Domenico Arcuri, finito tra gli indagati per peculato e abuso d’ufficio. In realtà sull’ex Commissario straordinario all’emergenza, pendeva anche corruzione, accusa che poi la Procura ha deciso di archiviare. Nello specifico, l’inchiesta tende ad ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Su disposizione della Procura di Roma, stamane la Guardia di Finanza ha bussato sia alla struttura commissariale nazionale, che alle strutture regionali, esibendo un decreto di sequestro delle ‘’, finite al centro della maxi inchiesta relativa allo stock per il quale sono stati indagati Edisson Jorge San Andres Solis, il giornalista Rai (in aspettativa) Mario Benotti, ed Andrea Vincenzo Tommasi. Ma a ‘pepare’ le dinamiche di quest’indagine, il coinvolgimento anche di, finito tra gli indagati per. In realtà sulstraordinario all’emergenza, pendeva anche corruzione, accusa che poi la Procura ha deciso di archiviare. Nello specifico, l’inchiesta tende ad ...

