DOMENICA IN VOLA AL 19% COL TALK BALLANDO: ANALISI ASCOLTI DELLO SHOW DI MARA VENIER (Di lunedì 18 ottobre 2021) DOMENICA In, con o senza concorrenza, conferma la sua forza e appeal grazie al talento di MARA VENIER che si destreggia tra il TALK ultra pop dedicato a BALLANDO con le Stelle e l'intensa e materna intervista ai famigliari di Luana D'Orazio. Una vera lezione di giornalismo. La puntata di DOMENICA 17 ottobre ha ottenuto una media di 2.214.000 telespettatori con uno share del 17%. Nel dettaglio, l'intervista a Nino D'Angelo tra canzoni e ricordi ha ottenuto un picco del 18% alle 14:41. La curva di DOMENICA In continua a salire e sfiora il 19% alle 15:26 durante il TALK su BALLANDO con le Stelle con Al Bano, Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini. MARA VENIER riprende simpaticamente Mariotto: hai dato ...

