Domenica In, Miriam Leone: "Mi ero innamorata di Piero Angela". Lui replica così (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tra gli ospiti di Domenica In durante la puntata andata in onda ieri 17 ottobre anche Miriam Leone. L'attrice, convolata a nozze il 18 settembre scorso con il suo Paolo, ha ripercorso la propria vita, privata e professionale. Attualmente al cinema con il film Marilyn ha gli occhi neri, l'ex Miss Italia ha rivelato di nutrire fin da piccola un 'grande amore' nei confronti di Piero Angela. "Ero innamora di lui, studiavo guardando le sue puntate e ne ero affascinata", ha raccontato a Mara Venier. "Gliel'ho anche detto, ma lui è rimasto un po' perplesso. Mi rispose: 'Bene, arrivederci signorina'", ha spiegato. A quel punto la conduttrice le ha fatto una sorpresa mandando in onda un videomessaggio del divulgatore scientifico: "Devo dire che son rimasto sorpreso e lusingato nel sapere che un'attrice ...

