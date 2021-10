Domenica In, Mariotto attacca Albano. Mara Venier furiosa: "Hai detto una cosa gravissima" (Di lunedì 18 ottobre 2021) La nuova edizione di "Ballando con le stelle" è appena cominciata e già sono scoppiati i primi litigi. La prima puntata di sabato 16 ottobre, infatti, ha visto un acceso scontro tra Guillermo Mariotto e Albano Carrisi, la cui esibizione è stata valutata dallo stilista venezuelano con un imbarazzante zero. Le scintille tra i due sono state riprese anche nel salotto di Mara Venier dove ieri Mariotto, oltre a criticare Albano, ha usato parole poco carine nei confronti della sua ballerina attualmente infortunata, Oxana Lebedew. Ecco le parole dello stilista: "Lei è zoppa, con la scusa che lei è così lui non può fare più di tanto. Lei dovrebbe lasciarlo andare". Questa affermazione di Mariotto ha mandato su tutte le furie Mara Venier, che ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 18 ottobre 2021) La nuova edizione di "Ballando con le stelle" è appena cominciata e già sono scoppiati i primi litigi. La prima puntata di sabato 16 ottobre, infatti, ha visto un acceso scontro tra GuillermoCarrisi, la cui esibizione è stata valutata dallo stilista venezuelano con un imbarazzante zero. Le scintille tra i due sono state riprese anche nel salotto didove ieri, oltre a criticare, ha usato parole poco carine nei confronti della sua ballerina attualmente infortunata, Oxana Lebedew. Ecco le parole dello stilista: "Lei è zoppa, con la scusa che lei è così lui non può fare più di tanto. Lei dovrebbe lasciarlo andare". Questa affermazione diha mandato su tutte le furie, che ...

