Domande pensioni docenti e ATA | chiesta proroga al 30 novembre

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Fissato al 31 ottobre 2021 il termine ultimo per presentare domanda di pensione per il personale docente e ATA. Una data che ha fatto da subito discutere i sindacati. La Flc Cgil ha inviato al ministero dell'Istruzione una formale ridial 30. L'articolo .

... considerata l'importanza di una scelta che richiede ponderazione e la complessità delle procedure, CHIEDE di prorogare il termine per la presentazione dellestesse almeno al 30 novembre 2021 ...