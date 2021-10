Doctor Strange 2, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2 e Indiana Jones 5: nuova data di uscita (Di lunedì 18 ottobre 2021) Disney ha modificato la data di uscita di numerosi film tra cui i sequel di Doctor Strange, Thor, Black Panther e l'atteso Indiana Jones 5. Disney ha annunciato lo slittamento dei suoi nuovi film, tra cui, Doctor Strange 2, Thor: Love and Thunder e Black Panter 2 svelandone la nuova data di uscita che causa il posticipo anche di Indiana Jones 5. Il secondo capitolo delle avventure del personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch arriverà nelle sale il 6 maggio 2022, le nuove avventure del divino supereroe affidato a Chris Hemsworth è stato spostato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Disney ha modificato ladidi numerosi film tra cui i sequel die l'atteso5. Disney ha annunciato lo slittamento dei suoi nuovi film, tra cui,2,andPanter 2 svelandone ladiche causa il posticipo anche di5. Il secondo capitolo delle avventure del personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch arriverà nelle sale il 6 maggio 2022, le nuove avventure del divino supereroe affidato a Chris Hemsworth è stato spostato ...

