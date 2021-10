Docente vittima di cyberbullismo | cosa fare | conseguenze penali per i minori

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La legge 71/2017 ha individuato la scuola come entità cardine per la prevenzione del, anche attraverso lo strumento dell’educazione digitale. La legge non ha introdotto un nuovo reato di, bensì si è limitata a rafforzare le forme di tutela, prescrivendo l’obbligo, per ogni scuola, di nominare un referente e prevedendo una serie di strumenti nuovi (ad esempio, l’ammonimento del questore), per arginare gli effetti delle condotte già in essere. L'articolo .